«Кем бы вы ни были, будете отвечать». Глава ОП Ермак прокомментировал покушение на Шефира
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- Екатерина Кадакова
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Ратинский Вячеслав / УНИАН
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал покушение на первого помощника президента Сергея Шефира «вызовом всем украинцам».
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Сегодня в Киевской области был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины и нашего друга Сергея Шефира. Покушение на Сергея Шефира — это вызов нашему президенту, а значит и нам всем. Мы этот вызов принимаем, и будем решать любые проблемы только вместе. Кем бы вы ни были, вы будете отвечать. Ваши методы с нами не работают. Далее будут действовать справедливость и закон», — подчеркнул Ермак.
Также глава Офиса президента требует от полиции и других служб принять все необходимые меры для задержания нападавшего.
«Преступник должен быть привлечен к ответственности. Он не должен избежать наказания вместе с сообщниками и заказчиками», — добавил он.
- Покушение на первого помощника президента Сергея Шефира произошло утром 22 сентября. В Киевской области в селе Лесники неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился помощник Зеленского со своим водителем. Шефир не пострадал, а вот водителя госпитализировали в «Феофанию» с тремя огнестрельными ранениями.
- Обстрел квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Зеленский назвал это «приветом» ему, однако от кого — пока неизвестно, ответ пообещал «сильный».
- Глава Национальной полиции Игорь Клименко назвал три версии причин покушения на Шефира. В частности, рассматривается версия участии спецслужб иностранных государств. В Кремле уже заявили, что Россия не причастна к покушению.