ЦПК: У Татарова до сих пор статус подозреваемого, а прокуроры затягивают передачу его дела в суд

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У замглавы Офиса президента Олега Татарова еще есть официальный статус подозреваемого, но его дело по «квартирам для Нацгвардии» еще не передали в суд.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, отвечая на запрос Центра противодействия коррупции.

«Решения о закрытии производства или передаче его в судебное заседание не принимались, в связи с чем соответствующие сведения в ЕРДР не вносились. Процессуальный статус подозреваемых в настоящее время не менялся», — цитирует ЦПК заявление Офиса генпрокурора.

В Центре противодействия коррупции отметили, что затягивание прокурорами передачи дела в суд является нарушением закона.

«Руководитель этих прокуроров — заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко, который недавно гулял на дне рождения Татарова. Симоненко оставался там чуть ли не дольше всех — он праздновал вместе с именинником и после трех ночи, когда все остальные гости уже уехали домой», — добавили в ЦПК.