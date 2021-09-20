В Кабуле Исламский Эмират «временно» запретил женщинам выходить на работу

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United Nations Photo / Flickr

Исполняющий обязанности мэра Кабула Хамдулла Номани официально запретил выходить на работу женщинам, которые работают в системе городского хозяйства. Он отмечает, что такое ограничение «временное», мол, женщинам предписано оставаться дома, «пока ситуация не нормализуется».

Из-за этого работу потеряют все женщины, за исключением тех, чьи обязанности не могут выполнять мужчины, пишет CNN.

«Сначала мы позволили всем им выполнять свои обязанности, но потом Исламский Эмират решил, что необходимо на некоторое время прекратить их работу», — заявил Номани и добавил, что в это время женщинам будут выплачивать зарплату.

Однако женщинам разрешили выполнять «не мужскую» работу, например, убирать женские туалеты, куда вход мужчинам запрещен.

Также, по его словам, в районных и в центральном офисе есть сотрудницы, которых нельзя заменить мужчинами: они работают в сфере электроэнергетики и строительства. Всего в городском хозяйстве Кабула работают 2,9 тысячи человек, из которых 27% — женщины.

Представители группировки «Талибан», которые захватили власть в Афганистане, неоднократно утверждали, что намерены соблюдать права женщин, но только с применением законов шариата. При этом талибы запретили женщинам в Афганистане заниматься спортом. Исламисты объяснили это тем, что лица и тела спортсменок в таком случае остаются «открытыми для наблюдателей», а «ислам и Исламский эмират не допускают этого».

Недавно в Афганистане упразднили Министерство по делам женщин и создали на его базе Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков.

Такое ведомство уже существовало ранее во время правления «Талибана», именно оно вводило строгие религиозные доктрины в стране в соответствии с исламским порядком, а также вводило серьезные ограничения касательно жизни женщин в стране.