Путин в разговоре с Байденом пожаловался, что тот назвал его убийцей. Президент США объяснил свои слова
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом пожаловался, что тот в одном из интервью назвал его убийцей.
Об этом в своей новой книге рассказали журналисты Боб Вудворд и Роберт Коста, пишет ABC News.
«Я расстроен, что вы назвали меня убийцей», — сказал Путин Байдену во время телефонного звонка 13 апреля.
Американский президент ответил, что это было непреднамеренно, а интервью вообще было на другую тему.
«Мне задали вопрос. Я ответил. Это было интервью на совершенно другую тему», — отметил Байден и после этого пригласил Путина провести личную встречу.
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