Заседание ТСК по «вагнеровцам» прервали во время показаний экс-главы ГУР Бурбы. Руководительница комиссии отказалась объяснить причину

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УНИАН

Временная следственная комиссия Верховной Рады по делу о спецоперации против членов «ЧВК Вагнера», которых задержали в Минске в июле 2020 года, прервала заседание во время показаний бывшего начальника Главного управления разведки Василия Бурбы и огласила перерыв до завтра, без объяснения причин.

Член комиссии, депутат Роман Костенко сообщил, что заседание прервали на моменте, когда Бурба «дошел до важнейшей части своего доклада».

Нардеп от «ЕС» Николай Княжицкий заявил, что Бурба на заседании фактически подтвердил информацию, которую сообщал телеканал CNN.

«Господин Бурба, по большому счету, подтвердил все то, что мы видели в расследованиях многочисленных телевизионных каналов, в частности телеканала CNN. Никаких опровержений того, что там было передано, не было», — отметил Княжицкий, добавив, что на «самом интересном месте» свидетельств Бурбы руководство ВСК закрыло заседание и попросил оппозиционных нардепов покинуть зал.

«На самом интересном месте, когда речь зашла о том, кто же знал об этом [спецоперации], а Бурба хотел рассказать, как это все происходило, они закрыли комиссию и запретили нам принимать в этом участие. С моей точки зрения, это полный абсурд, потому что единственный способ выйти из ситуации для украинской власти — это провести эту комиссию прозрачно и открыто», — подчеркнул Княжицкий.

Глава ВСК от «Слуги народа» Марьяна Безуглая на брифинге отказалась объяснить причину. Она сказала, что Бурбу продолжат заслушивать. «Все материалы, связанные с заслушиванием показаний Бурбы, пока носят закрытый характер», — отметила Безуглая.

Судя по вопросам журналистов, ВСК прервала заседание, когда Бурда начал давать показания о встрече в Офисе президента, на которой обсуждали операцию.

Также Безуглая отказалась отвечать на вопрос о личной встрече с Бурбой для разговора. Она, однако, не опровергла информацию об этой встрече.