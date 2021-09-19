В столице Афганистана «Талибан» попросил женщин не выходить на работу, а посидеть дома

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AMISOM Public Information / Flickr

В столице Афганистана городе Кабул женщинам, которые работают при городской администрации, приказали оставаться дома.

Об этом заявил временный мэр Кабула Хамдулла Намоно в воскресенье, 19 сентября, сообщает Al Arabiya.

Только женщинам, которых нельзя заменить мужчинами, разрешили выходить на работу. По его словам, сюда входят квалифицированные работники конструкторского и инженерного отделов, а также работницы общественных туалетов для женщин.

Мэр говорит, что окончательное решение о женщинах-служащих в муниципальных департаментах Кабула еще не принято. Отметим, что до того, как 16 августа талибы захватили власть в Афганистане, из 3 тысяч муниципальных работников треть составляли женщины.