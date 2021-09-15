В Украине действие международного ковид-сертификата продлили до одного года
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Jens Schlueter / Stringer / Getty Images
В Украине действие международного ковид-сертификата продлили до 365 дней. До этого он действовал полгода с момента получения второй прививки.
Об этом говорится в постановлении правительства, которое обнародовали в среду, 15 сентября.
Речь идет о ковид-сертификате, который есть в приложении «Дія» и который можно получить у семейного врача (можно не на желтой бумаге). Отметим, что в ЕС признали украинские сертификаты вакцинации в «Дія», поэтому с ними можно путешествовать.
Год будет действовать и внутренний «зеленый» сертификат вакцинации, который в период локдауна буде предоставлять полностью привитым украинцам привилегии (например, посещать рестораны или спортзалы). Получить его также можно будет в приложении «Дія».
После получения же первой дозы сертификат будет «желтым» и будет действовать 120 дней до второй прививки. Привилегии для его владельцев будут аналогичными.
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