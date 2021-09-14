Путин идет на самоизоляцию из-за коронавируса в окружении
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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stux / pixabay
Президент России Владимир Путин идет на самоизоляцию из-за коронавируса в его окружении. Он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим карантина.
Об этом он сам заявил во вторник, 14 сентября, в разговоре с президентом Таджикистана.
У кого именно в окружении Путина выявили ковид — неизвестно. Однако из-за этого в саммитах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 16—17 сентября Путин будет участвовать онлайн. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин «абсолютно здоров», а самоизоляция нужна, ведь он контактировал с больными. Очных мероприятий президента России некоторое время не будет.
В понедельник, 13 сентября, сам Путин заявлял, что может пойти на самоизоляцию из-за ковида в его окружении, однако впоследствии Песков отметил, что это «образно».
- 23 марта 2021 года Путин привился первой дозой российской вакцины от коронавируса (определенное время он не признавался, какой именно, — не хотел ее «распиаривать»), вторую дозу получил 14 апреля. В июне он признался, что привился препаратом «Спутник V».
- Россия остается на пятом месте в мире по количеству случаев заболевания за все время пандемии, но лидирует по суточной смертности. Также в РФ периодически фиксируют рекордное увеличение заболеваемости.