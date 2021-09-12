Вопрос Крыма: у Зеленского назвали условие встречи с Путиным

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Пресс-служба Офиса президента Украины

В Офисе президента заявили, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина возможна только в случае обсуждения возвращения Крыма.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в эфире канала «Дом».

«Вы же слышали позицию российского президента — что они готовы встречаться, но вопрос Крыма на повестку дня этой встречи выносить не готовы. А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?» — пояснил он.

По словам Никифорова, у Зеленского есть желание встретиться лично с Путиным на нейтральной территории. Сейчас переговоры по этому поводу ведутся, но все будет зависеть от решения России.

«Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты по этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет», — подчеркнул спикер.