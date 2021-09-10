«Должны рожать детей»: талибы заявили, что женщины не будут работать в их правительстве

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Представители исламистского движения «Талибан» заявили, что в правительстве Афганистана женщины работать не будут.

Об этом сообщил пресс-секретарь талибов Сайед Зекрулла Хашими в эфире TOLOnews.

«Женщина не может быть министром — это как если бы ей на шею надели что-то, что она не может нести. Женщинам не обязательно находиться в правительстве — они должны рожать [детей]. Протестующие женщины не могут представлять всех женщин в Афганистане», — считает он.

По его словам, женщины в Афганистане должны «давать жизнь народу Афганистана» и учить детей исламской этике.