Глава Меджлиса призвал подписантов «Крымской платформы» отреагировать на массовые задержания крымских татар

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Иванов Алексей / УНИАН

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к президенту Владимиру Зеленскому и главам государств-участников Крымской платформы с призывом срочно провести консультации по вопросу задержаний и обысков в Крыму.

Соответствующее заявление он обнародовал в социальных медиа.

Лидер крымских татар отметил, что на полуострове начался новый виток массовых репрессий и преследований коренного народа. Речь идет о задержании крымчан 3 и 4 сентября: Эльдара Одаманова, Асана и Азиза Ахтемовых, Шевкета Усеинова и Наримана Джеляла.

Массовые обыски и аресты в Крыму продолжились и 8 сентября — задержали и вывезли в неизвестном направлении председателя местного меджлиса села Молодежное Эльдара Менсеитова.

Чубаров указывает, что такие действия оккупантов являются проверкой на прочность и решительность государств-участников «Крымской платформы» и подписантов Крымской декларации. Именно поэтому Меджлис крымскотатарского народа призывает к срочному проведению межгосударственных консультаций в рамках «Крымской платформы».