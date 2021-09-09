Глава Меджлиса призвал подписантов «Крымской платформы» отреагировать на массовые задержания крымских татар
- Автор:
- София Телишевская
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Иванов Алексей / УНИАН
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к президенту Владимиру Зеленскому и главам государств-участников Крымской платформы с призывом срочно провести консультации по вопросу задержаний и обысков в Крыму.
Соответствующее заявление он обнародовал в социальных медиа.
Лидер крымских татар отметил, что на полуострове начался новый виток массовых репрессий и преследований коренного народа. Речь идет о задержании крымчан 3 и 4 сентября: Эльдара Одаманова, Асана и Азиза Ахтемовых, Шевкета Усеинова и Наримана Джеляла.
Массовые обыски и аресты в Крыму продолжились и 8 сентября — задержали и вывезли в неизвестном направлении председателя местного меджлиса села Молодежное Эльдара Менсеитова.
Чубаров указывает, что такие действия оккупантов являются проверкой на прочность и решительность государств-участников «Крымской платформы» и подписантов Крымской декларации. Именно поэтому Меджлис крымскотатарского народа призывает к срочному проведению межгосударственных консультаций в рамках «Крымской платформы».
- Вечером 8 сентября в оккупированном Крыму силовики из ФСБ отпустили Эльдара Менсеитова, который был свидетелем по делу Мустафы Джемилева.
- Перед этим, 6 сентября, Киевский районный «суд» Симферополя в оккупированном Крыму арестовал Джеляла на два месяца, до 4 ноября. Джелял отрицает все обвинения в свой адрес.
- МИД Украины выразил протест России, а Зеленский заявил, что это месть РФ за начало работы «Крымской платформы».
- Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой остановить беспредел со стороны Российской Федерации и освободить крымских татар.