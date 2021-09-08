Bloomberg: «Газпром» начнет поставки газа по «Северному потоку» 1 октября

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Ulrich Baumgarten / Getty Images

Российская газодобывающая компания «Газпром» планирует начать поставки природного газа по первой нитке газопровода «Северный поток — 2» 1 октября, однако сроки будут зависеть от немецкого регулятора.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на людей, пожелавших остаться неизвестными, поскольку информация является частной.

По словам источника, до 1 декабря «Газпром» планирует начать прокачку газа по обеим нитям. Компания уже заявляла, что в этом году по трубопроводу может пройти 5,6 миллиарда кубометров топлива.

В «Газпроме» по этому поводу от комментариев отказались.

Отметим, что 6 сентября в Балтийском море проложили последнюю трубу для газопровода. Следующий шаг — соединение датского и немецкого участков перед началом пусконаладочных работ (ключевой этап введения смонтированного оборудования в безопасную эксплуатацию).

В августе 2021 года американское информагентство Bloomberg сообщило, что окончание строительства «Северного потока — 2» в территориальных водах Германии запланировано на 12 сентября. Именно эта дата указана в извещении, которое разослало немецкое Управление по водному сообщению и судоходству. Позже глава «Газпрома» Миллер заявил, что поставки по газопроводу начнутся уже в отопительном сезоне 2021 года.