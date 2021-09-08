Талибы запретили женщинам заниматься спортом
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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United Nations Photo / Flickr
В Афганистане правительство боевиков движения «Талибан» запретило женщинам заниматься спортом, в том числе женской сборной по крикету.
Об этом в интервью австралийской телекомпании SBS заявил заместитель главы комиссии талибов по вопросам культуры Ахмадулла Васик.
«Я не думаю, что женщинам позволят играть в крикет, потому что у них нет необходимости в него играть. В крикете они могут столкнуться с ситуацией, когда их лицо и тело не будут закрыты. Ислам не позволяет так видеть женщин. Сейчас же эпоха СМИ, будут фотографии и видео, а потом люди будут смотреть это. Ислам и «Исламский Эмират [Афганистан]» не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься теми видами спорта, где они подвергаются опасности», — заявил Васик.
Чиновники афганского совета по крикету заявляют, что их официально не проинформировали об этом запрете в отношении женской сборной.
Новое временное правительство «Талибана» официально начало работу в среду, 8 сентября. На ключевых должностях — лидеры движения и «Сети Хаккани», женщин, несмотря на обещания, там нет. Перед этим правительство боевиков уже обязало афганских студенток носить никабы (головной убор с узкой прорезью для глаз) и учиться отдельно от мужчин.
- Ранее талибы говорили, что при их власти афганские женщины «будут очень счастливыми, смогут работать, учиться и стать членами правительства, если продолжат жить по шариату». Однако из Афганистана уже поступают сообщения об убийствах женщин. Многие женщины бежали из страны.
- Сейчас в Афганистане женщинам посоветовали не выходить из дома «из соображений безопасности», ведь талибы не знают, как с ними общаться. Обещают, что эта рекомендация является временной, пока для женщин не создадут надлежащую систему безопасности.