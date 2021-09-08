В Крыму российские силовики задержали бывшего члена Меджлиса. Он был свидетелем по делу Джемилева
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- Костя Андрейковец
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В оккупированном Крыму российские силовики задержали Эльдара Менсеитова — бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа по Симферопольскому району.
Об этом сообщает правозащитная «Крымская солидарность».
Один из очевидцев рассказал, что за домом Менсеитова в поселке Молодежное следили две машины, а ближе к ночи к дому приехала «газель» и два автомобиля. После этого Менсеитова увезли в неизвестном направлении. Пока ни Менсеитов, ни члены его семьи на звонки не отвечают.
Правозащитники отмечают, что в июне Менсеитов в суде оккупированного Армянска давал показания в качестве свидетеля защиты по делу лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, которого заочно судят в Крыму.
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова подтвердила факт задержания и заявила, что Россия таким репрессиями мстит за начало работы «Крымской платформы». Ранее это же заявлял президент Владимир Зеленский.
- 3—4 сентября сотрудники ФСБ задержали в Крыму заместителя главы Меджлиса Джеляла, а также Эльдара Одаманова, братьев Азиза и Асана Ахтемовых, а также Шевкета Усеинова.
- После этого родственники и неравнодушные крымчане вышли к зданию ФСБ в Симферополе с протестом. Силовики задержали около 50 человек, отпустив примерно 40 на следующий день. Вскоре правозащитная «Крымская солидарность» сообщила, что полиция отпустила всех задержанных, кроме отца и еще одного брата Ахтемовых.
- Джелялу, Ахтемовым, Одаманову и Усеинову предъявили обвинение в диверсии. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Арестовали их 6 сентября. В ФСБ заявили, что они участвовали в диверсии на газопроводе.