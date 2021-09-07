Евросоюз осудил обыски в оккупированном Крыму и призвал Россию освободить крымских татар

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Thierry Monasse / Contributor

Европейский Союз осудил действия российских оккупационных властей в оккупированном Крыму, которые через новые обыски и аресты в очередной раз нарушают права крымских татар. Брюссель требуют от оккупантов немедленно освободить всех незаконно задержанных людей.

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних дел.

В частности, они сделали акцент на последнем задержании пяти крымскотатарских лидеров Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Наримана Джеляла, Асана Ахметова и Шевкета Усеинова и еще до 50 человек.

ЕС считает задержания политически мотивированными, незаконными, и такими, которые не соответствуют международному праву. Кроме того, Евросоюз не признает применения российского законодательства в оккупированном Крыму и Севастополе.

«Крымские татары продолжают подвергаться гонениям в Крыму. Европейский Союз призывает Российскую Федерацию выполнять свои обязательства, предусмотренные международным правом, и прекратить нарушение прав человека в Крыму, о чем также говорилось в совместном заявлении саммита международной «Крымской платформы» от 23 августа 2021 года», — говорится в заявлении.