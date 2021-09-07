ВВС Израиля уничтожили в Газе производство ракет ХАМАС и бетонный завод

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Израильские военные в ночь на 7 сентября нанесли авиаудары в секторе Газа по площадке для производства ракет для движения ХАМАС и бетонному заводу в городе Хан-Юнис.

Об этом сообщают Армия обороны Израиля (IDF) и The Jerusalem Post.

Израильская авиация атаковала объекты «в ответ на запуск боевиками ХАМАС воздушных шаров со взрывчаткой», которые вызвали пожары в Израиле.

В IDF пояснили, что завод обстреляли из-за того, что на нем производили бетон для строительства сети подземных туннелей, которые используют боевики. Атакованные объекты были расположены в центре гражданского района в секторе Газа, недалеко от культурных и инфраструктурных объектов и мечетей.

По данным палестинских СМИ, жертв и раненых нет.