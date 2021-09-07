В Балтийском море сварили последнюю трубу для газопровода «Северный поток — 2»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт
В Балтийском море специалисты баржи «Фортуна» сварили последнюю трубу для второй нитки газопровода «Северный поток — 2» и погрузили ее в воду.
Об этом сообщила компания Nord Stream 2, которая является оператором проекта.
Следующий шаг — стыковка секции газопровода, которая идет от берега Германии, с секцией, которая тянется из вод Дании. Затем проведут пусконаладочные работы — ключевой этап введения смонтированного оборудования в безопасную эксплуатацию.
В августе 2021 года американское информагентство Bloomberg сообщило, что окончание строительства «Северного потока — 2» в территориальных водах Германии запланировано на 12 сентября. Именно эта дата указана в извещении, которое разослало немецкое Управление по водному сообщению и судоходству. Позже глава «Газпрома» Миллер заявил, что поставки по газопроводу начнутся уже в отопительном сезоне 2021 года.
- 21 июля 2021 года США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продолжить транзит газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС. При этом для Украины никаких гарантий транзита нет. Впоследствии глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года. Это же заявил и Владимир Путин.
- Проект «Северный поток — 2» (оператором является созданная российским монополистом «Газпромом» компания Nord Stream 2 AG) предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас «Северный поток — 2» завершен на 99%.