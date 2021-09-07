В Балтийском море сварили последнюю трубу для газопровода «Северный поток — 2»

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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт

В Балтийском море специалисты баржи «Фортуна» сварили последнюю трубу для второй нитки газопровода «Северный поток — 2» и погрузили ее в воду.

Об этом сообщила компания Nord Stream 2, которая является оператором проекта.

Следующий шаг — стыковка секции газопровода, которая идет от берега Германии, с секцией, которая тянется из вод Дании. Затем проведут пусконаладочные работы — ключевой этап введения смонтированного оборудования в безопасную эксплуатацию.

В августе 2021 года американское информагентство Bloomberg сообщило, что окончание строительства «Северного потока — 2» в территориальных водах Германии запланировано на 12 сентября. Именно эта дата указана в извещении, которое разослало немецкое Управление по водному сообщению и судоходству. Позже глава «Газпрома» Миллер заявил, что поставки по газопроводу начнутся уже в отопительном сезоне 2021 года.