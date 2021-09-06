Дело МН17: Родственники погибших пассажиров на суде обвинили Россию во лжи

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Родственники жертв пассажирского лайнера Boeing 777 во время судебных слушаний в Нидерландах обвинили Россию во лжи. Речь идет о катастрофе самолета, которая произошла в 2014 году в небе над Донбассом.

Об этом сообщает Reuters.

Международное следствие пришло к выводу, что Boeing 777 сбили ракетой, которую выпустили российские наемники, но Москва отрицает это.

Однако нидерландка Риа ван дер Стин, потерявшая в авиакатастрофе родителей, обратилась на русском языке к стороне РФ, обвинив россиян во лжи.

«Они лгут, мы знаем, что они врут. Они сами знают, что мы знаем, что они лгут», — отметила дер Стин.

С таким заявлением она обратилась ко всем, кто в зале суда представляет сторону России, и отметила, что те играют с судом в кошки-мышки и используют привычную для них тактику лжи.

Кроме того, гражданка Австралии Ванесса Ризк, которая тоже потеряла в авиакатастрофе родителей, назвала президента РФ Владимира Путина и его правительство «политическим кошмаром, который привел к катастрофе».

Напомним, 6 сентября в судебном комплексе «Схипхол» начали слушать родственников погибших пассажиров малазийского рейса. В течение 10 дней в слушаниях примут участие более 90 человек из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии и Канады.