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Глава МВД Монастырский представил своих заместителей. Кто и чем будет заниматься?

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

УНІАН / Кузьмин Александр

Министр внутренних дел Денис Монастырский представил свою сформированную команду ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Первым заместителем министра внутренних дел стал Евгений Енин. «Евгений Енин — опытный политик, который будет координировать деятельность целого ряда структур МВД, включая Национальную полицию», — пояснил министр.

МВС України

Другие заместители будут отвечать за следующие направления:

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что не будет менять структуру ведомства, хотя ранее в «Слуге народа» называли это первоочередной задачей для нового министра.