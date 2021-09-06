Глава МВД Монастырский представил своих заместителей. Кто и чем будет заниматься?
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- Олег Панфилович
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УНІАН / Кузьмин Александр
Министр внутренних дел Денис Монастырский представил свою сформированную команду ведомства.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Первым заместителем министра внутренних дел стал Евгений Енин. «Евгений Енин — опытный политик, который будет координировать деятельность целого ряда структур МВД, включая Национальную полицию», — пояснил министр.
Другие заместители будут отвечать за следующие направления:
- Богдан Драпятый — связи с Верховной Радой и деятельность сервисных центров МВД;
- Мери Акопян — международная деятельность Министерства внутренних дел;
- Александр Гогилашвили — формирование государственной политики по противодействию наркомании и наркопреступности;
- Игорь Бондаренко — цифровая трансформация и цифровизация сервисов системы МВД;
- Сергей Гончаров — международные проекты, которые заложены в деятельности МВД и предусматривают многолетнюю реализацию;
- Екатерина Павличенко — соблюдение прав человека, гендерное равенство и противодействие гендерному насилию.
Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что не будет менять структуру ведомства, хотя ранее в «Слуге народа» называли это первоочередной задачей для нового министра.
- 16 июля Верховная Рада назначила Монастырского главой МВД.
- Выступая с трибуны Рады, он заявил, что сосредоточит свое внимание на борьбе с «ворами в законе» и развитии патрульной полиции. Также он заверил, что будет следить за соблюдением прав человека, а на нарушения будет жестко реагировать. Отдельно Монастырский отметил направление по безопасности на дорогах, но не упоминал о резонансных нападениях на активистов и убийстве журналиста Павла Шеремета.