«Война закончилась». Талибы объявили о взятии под контроль провинции Панджшер

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Исламское движение «Талибан» объявило, что взяло под контроль последний оплот сопротивления в Афганистане — провинцию Панджшер, которую обороняют силы «Национального фронта сопротивления» (НФС) Ахмада Масуда.

Заявление о захвате провинции опубликовал спикер «Талибана» Забихулла Муджахид.

«Провинция Панджшер полностью завоевана и перешла под контроль «Исламского Эмирата Афганистан». В Панджшере несколько повстанческих банд уничтожены, а остальные бежали. Мы полностью заверяем достойных жителей Панджшера в том, что они не будут подвергаться дискриминации — они все наши братья, и мы будем служить стране и общей цели», — сказано в заявлении.

Муджахид также объявил, что война в стране закончилась.

В социальных сетях появились видео и снимки, на которых талибы стоят у ворот резиденции губернатора Панджшера, в некоторых районах они подняли свой флаг.

«Фронт национального сопротивления» называет заявления талибов лживыми и сообщает, что бойцы ФНС занимают «стратегические позиции» по всей Панджшерской долине.

«Мы заверяем народ Афганистана, что борьба против «Талибана» и их союзников будет продолжаться до тех пор, пока не восторжествуют справедливость и свобода», — заявили в ФНС.

Ранее сопротивление признало потери в боях и призвало талибов прекратить огонь. Во время боев талибы убили пресс-секретаря ФНС Фахима Дашти.