Дело МН17: суд в Нидерландах заслушает родственников погибших. На это выделили 10 дней

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С 6 сентября в Нидерландах в судебном комплексе «Схипхол» начнут заслушивать родственников погибших пассажиров малайзийского рейса МН17, который был сбит над Донбассом в июле 2014 года.

Об этом из Гааги передает корреспондент «Укринформа».

Слушания начнутся в 10:00 по местному времени (09:00 по Киеву). Ожидается, что это будут эмоциональные слушания. В них примут участие более 90 родственников жертв из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии и Канады.

Суд выделил десять дней на слушания.

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