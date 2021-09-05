Сопротивление Панджшера заявило о разгроме талибов
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Силы «Национального фронта сопротивления» (НФС) Ахмада Масуда заявили о разгроме боевиков движения «Талибан» во время их наступления на последнюю неподконтрольную им провинцию Панджшер.
Афганский журналист и пресс-секретарь НФС Фахим Дашти заявил, что очередное наступление талибов провалилось, когда в северо-восточной части провинции тысяча нападавших была взята в окружение.
Дашти утверждает, что талибы понесли большие потери убитыми, ранеными и пленными, многие из которых иностранцы (большинство пакистанцы). Он добавил, что в других частях провинции ситуация находится под полным контролем бойцов фронта и заявления талибов о взятии Панджшера лживы.
По сведениям «Фронта национального сопротивления» Афганистана, талибы мобилизовали против Панджшера на шести направлениях более 20 тысяч боевиков.
- Войска Ахмада Масуда в Панджшере заявили о готовности воевать с талибами 22 августа. Талибы в ответ дали Масуду 4 часа, чтобы тот сдался. 23 августа боевики «Талибана» атаковали Панджшер, но были отброшены. Последующие переговоры между сторонами не привели к успеху.
- 1 сентября талибы объявили, что взяли Панджшер в окружение, а после захватили десятки постов. В НФС это опровергли.