Сопротивление Панджшера заявило о разгроме талибов

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Силы «Национального фронта сопротивления» (НФС) Ахмада Масуда заявили о разгроме боевиков движения «Талибан» во время их наступления на последнюю неподконтрольную им провинцию Панджшер.

Афганский журналист и пресс-секретарь НФС Фахим Дашти заявил, что очередное наступление талибов провалилось, когда в северо-восточной части провинции тысяча нападавших была взята в окружение.

Дашти утверждает, что талибы понесли большие потери убитыми, ранеными и пленными, многие из которых иностранцы (большинство пакистанцы). Он добавил, что в других частях провинции ситуация находится под полным контролем бойцов фронта и заявления талибов о взятии Панджшера лживы.

По сведениям «Фронта национального сопротивления» Афганистана, талибы мобилизовали против Панджшера на шести направлениях более 20 тысяч боевиков.