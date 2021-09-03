Дело «ЧВК Семенченко»: Апелляционный суд оставил экс-нардепа под стражей

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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН

Подозреваемого в создании и руководстве военизированным вооруженным формированием экс-нардепа Семена Семенченко оставили под стражей.

Апелляционный суд не удовлетворил ходатайство адвокатов, сообщает пресс-служба суда.

Так, 3 сентября коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты.

«По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 26 июля 2021 года оставлено без изменений, а апелляционную жалобу стороны защиты — без удовлетворения», — говорится в сообщении.