Глава «Газпрома» Миллер: Первые поставки газа через «Северный поток — 2» могут начаться до конца 2021 года
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Mikhail Svetlov / Getty Images
Российская газодобывающая компания «Газпром» может начать поставки по газопроводу «Северный поток — 2» уже в отопительном сезоне 2021 года.
Об этом заявил глава корпорации «Газпром» Алексей Миллер, которого цитирует Интерфакс.
«Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу «Северный поток — 2» на европейский рынок. С российской стороны созданы все необходимые мощности: добывающие мощности на Ямале и газотранспортные мощности в северном газотранспортном коридоре», — отметил Миллер.
Он отметил, что маршрут от Ямала через Балтику в Европу является кратчайшим, «наиболее экономически эффективным для потребителей», а также наиболее экологически чистым: «Низкий углеродный след — в 5—6 раз ниже по сравнению с коридором через Украину».
В августе 2021 года американское информагентство Bloomberg сообщило, что окончание строительства «Северного потока — 2» в территориальных водах Германии запланировано на 12 сентября. Именно эта дата указана в извещении, которое разослало немецкое Управление по водному сообщению и судоходству.
- 21 июля 2021 года США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продолжить транзит газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС. При этом для Украины никаких гарантий транзита нет. Впоследствии глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года. Это именно заявил и Владимир Путин.
- Проект «Северный поток — 2» (оператором является созданная российским монополистом «Газпромом» компания Nord Stream 2 AG) предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас «Северный поток — 2» завершен на 99%.