Глава «Газпрома» Миллер: Первые поставки газа через «Северный поток — 2» могут начаться до конца 2021 года

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Mikhail Svetlov / Getty Images

Российская газодобывающая компания «Газпром» может начать поставки по газопроводу «Северный поток — 2» уже в отопительном сезоне 2021 года.

Об этом заявил глава корпорации «Газпром» Алексей Миллер, которого цитирует Интерфакс.

«Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу «Северный поток — 2» на европейский рынок. С российской стороны созданы все необходимые мощности: добывающие мощности на Ямале и газотранспортные мощности в северном газотранспортном коридоре», — отметил Миллер.

Он отметил, что маршрут от Ямала через Балтику в Европу является кратчайшим, «наиболее экономически эффективным для потребителей», а также наиболее экологически чистым: «Низкий углеродный след — в 5—6 раз ниже по сравнению с коридором через Украину».

В августе 2021 года американское информагентство Bloomberg сообщило, что окончание строительства «Северного потока — 2» в территориальных водах Германии запланировано на 12 сентября. Именно эта дата указана в извещении, которое разослало немецкое Управление по водному сообщению и судоходству.