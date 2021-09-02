В Таиланде заявили, что смешивание вакцин Sinovac и AstraZeneca эффективно в борьбе с коронавирусом

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Tim Reckmann / Flickr

Смешивание вакцин Sinovac и AstraZeneca оказалось безопасным и повысило иммунитет среди первых 1,5 млн привитых в Таиланде.

Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения страны пишет Reuters.

Также в министерстве отметили, что комбинация Sinovac — AstraZeneca повысила иммунитет до того же уровня, что и две прививки AstraZeneca.

По словам представителя МОЗ, Таиланд, который производит вакцину AstraZeneca, больше не будет давать две дозы CoronaVac от Sinovac. Там считают, что смешивание препаратов позволит быстрее завершить вакцинацию.

Сейчас в Таиланде полностью вакцинированы только 13% населения, которое насчитывает более 66 млн человек.