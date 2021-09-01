Сотрудник ГУР: Российские самолеты находились на подконтрольной талибам части аэропорта в Кабуле

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Российские самолеты, использовавшиеся для эвакуации людей из Афганистана, находились на той части аэропорта Кабула, которую на тот момент контролировал «Талибан».

Об этом в интервью, которое 1 сентября, выйдет на «Бабеле» рассказал сотрудник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Олег. Он непосредственно участвовал в эвакуационной миссии в афганской столице.

По его словам, международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле был разделен на две части взлетной полосой.

«Северную часть — военную — контролировали коалиционные силы. Мы находились там. Другую часть — гражданскую — контролировали талибы. Кстати, россияне заявляют, что они вывезли из Кабула 500 человек, в том числе украинцев. Их самолеты мы видели — они стояли как раз на стороне талибов, а вот погрузку не зафиксировали», — рассказал сотрудник ГУР.

Он предположил, что россияне или не проводили эвакуацию людей, о которой заявляют, или вывезли их небольшое количество.

Сотрудник ГУР полагает, что у РФ была договоренность с «Талибаном» об эвакуации. «Они забирали людей с той части [подконтрольной талибам части аэропорта]. И в городе мы россиян тоже не видели», — пояснил он.

Полную версию интервью с сотрудником ГУР читайте на «Бабеле» позже 1 сентября.