«Удалось найти не всех». Сотрудник ГУР рассказал, как происходила эвакуация украинцев из Кабула

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Сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег в интервью «Бабелю», которое выйдет вечером 1 сентября, рассказал о спецоперации по эвакуации украинских граждан, журналистов и дипломатов из Кубула.

Он отметил, что Министерство иностранных дел передало им списки людей, которых нужно забрать из Афганистана. В приоритете были граждане Украины и члены их семей. Затем те, кто имели разрешение на временное или постоянное проживание в Украине.

«Если была такая возможность, мы не отказывали гражданам из стран-партнеров. Речь идет о Европе, Северной Америке и Великобритании. Единственное условие — у них должны быть документы», — отметил собеседник и добавил, что для лучшей координации действий они создавали информационно-координационные группы в социальных сетях.

Уже в Кабуле было много трудностей, не все люди имели возможность доехать в аэропорт, поэтому украинские военные вынуждены были выходить за пределы аэропорта, чтобы пешком сопровождать людей к самолету.

Потом решили, что лучше собирать людей в автобусы и пробовать завозить через ворота, которые контролировали американцы.

«Мы также забирали людей их самого Кабула. Ходили туда, куда не выходил больше никто — ни британцы, ни американцы. Когда попадали за первый периметр аэропорта, выгружали всех из автобуса, разделяли мужчин и женщин, проводили полный досмотр. Затем сверяли списки с документами и везли непосредственно к самолету, где люди ждали вылета», — отметил Олег.

Он добавил, что в Кабуле сейчас «анархия и хаос», там не работают законы и без оружия мало кто выходит из дома.

«Если гражданин Афганистана убьет своего соотечественника, никто не заметит и не понесет ответственность. Если ты вышел в город без оружия, есть вероятность, что назад в аэропорт уже не вернешься. К примеру те 12 украинцев, с которыми мы связывались, рассказывали, что не могут выйти из места, где находятся, потому что вокруг просто зомбиленд: с тебя сразу все начинают срывать, отбирать сумки. Во время каждого своего выхода мы всем своим видом показывали, что должны вывести людей и сделаем это любой ценой», — отметил работник разведки.

За раз им удавалось вывести минимум 15 человек, а больше всего — 29. Ежедневно выходили трижды или даже по четыре раза, но не каждая попытка была успешной — иногда из-за опасности возвращались обратно.

Также военный рассказал, что не всех людей удавалось находить, некоторых эвакуировали с второго, а то и третьего раза.

«Это была спецоперация, так называемая «эвакуационная миссия». Она началась 16-го августа, а 28-го мы вернулись назад. К сожалению, не удалось забрать всех, поэтому сейчас мы прорабатываем еще несколько сценариев эвакуации этих людей», — резюмировал собеседник.

Полный текст интервью читайте на сайте «Бабель» через несколько часов.