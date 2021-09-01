«Удалось найти не всех». Сотрудник ГУР рассказал, как происходила эвакуация украинцев из Кабула
- Автор:
- София Телишевская
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Сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег в интервью «Бабелю», которое выйдет вечером 1 сентября, рассказал о спецоперации по эвакуации украинских граждан, журналистов и дипломатов из Кубула.
Он отметил, что Министерство иностранных дел передало им списки людей, которых нужно забрать из Афганистана. В приоритете были граждане Украины и члены их семей. Затем те, кто имели разрешение на временное или постоянное проживание в Украине.
«Если была такая возможность, мы не отказывали гражданам из стран-партнеров. Речь идет о Европе, Северной Америке и Великобритании. Единственное условие — у них должны быть документы», — отметил собеседник и добавил, что для лучшей координации действий они создавали информационно-координационные группы в социальных сетях.
Уже в Кабуле было много трудностей, не все люди имели возможность доехать в аэропорт, поэтому украинские военные вынуждены были выходить за пределы аэропорта, чтобы пешком сопровождать людей к самолету.
Потом решили, что лучше собирать людей в автобусы и пробовать завозить через ворота, которые контролировали американцы.
«Мы также забирали людей их самого Кабула. Ходили туда, куда не выходил больше никто — ни британцы, ни американцы. Когда попадали за первый периметр аэропорта, выгружали всех из автобуса, разделяли мужчин и женщин, проводили полный досмотр. Затем сверяли списки с документами и везли непосредственно к самолету, где люди ждали вылета», — отметил Олег.
Он добавил, что в Кабуле сейчас «анархия и хаос», там не работают законы и без оружия мало кто выходит из дома.
«Если гражданин Афганистана убьет своего соотечественника, никто не заметит и не понесет ответственность. Если ты вышел в город без оружия, есть вероятность, что назад в аэропорт уже не вернешься. К примеру те 12 украинцев, с которыми мы связывались, рассказывали, что не могут выйти из места, где находятся, потому что вокруг просто зомбиленд: с тебя сразу все начинают срывать, отбирать сумки. Во время каждого своего выхода мы всем своим видом показывали, что должны вывести людей и сделаем это любой ценой», — отметил работник разведки.
За раз им удавалось вывести минимум 15 человек, а больше всего — 29. Ежедневно выходили трижды или даже по четыре раза, но не каждая попытка была успешной — иногда из-за опасности возвращались обратно.
Также военный рассказал, что не всех людей удавалось находить, некоторых эвакуировали с второго, а то и третьего раза.
«Это была спецоперация, так называемая «эвакуационная миссия». Она началась 16-го августа, а 28-го мы вернулись назад. К сожалению, не удалось забрать всех, поэтому сейчас мы прорабатываем еще несколько сценариев эвакуации этих людей», — резюмировал собеседник.
Полный текст интервью читайте на сайте «Бабель» через несколько часов.
- 22 августа украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ эвакуировал из Кабула 83 человек, среди которых был 31 украинец. Перед этим, 16 августа, Украина эвакуировала 71 гражданина Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана и восьмерых украинцев. 23 августа из Кабула вылетел еще один украинский самолет. Всего на борту было 98 пассажиров, в том числе 27 украинцев.
- Накануне посол Украины в Таджикистане и Афганистане (по совместительству) Василий Серватюк сообщил, что в Афганистане остаются более 230 украинцев и их родственников. В субботу, 28 августа, в Киев прибыли три борта с 360 эвакуированными людьми из Афганистана.