Байден: Выход США из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Drew Angerer / Staff / Getty Images
Президент США Джо Байден выступил с обращением к нации по поводу вывода войск из Афганистана.
С обращением президент выступил во вторник, 31 августа.
Сам вывод американских войск из Афганистана он назвал «невероятно удачной миссией» и отметил, что таким образом США завершает эру попыток переустроить другие страны. Байден заявил, что берет на себя всю ответственность за вывод войск из Афганистана.
По его словам, продолжать войну в Афганистане не надо, так как она больше не отвечает коренным интересам США. Единственный интерес Штатов — не допустить превращения Афганистана в плацдарм для террористов. Байден отметил, что у США есть рычаги влияния на талибов, чтобы те выполнили свои обязательства.
Байден отметил, что при принятии решения о выводе войск Вашингтон рассчитывал на трёхсоттысячному афганскую армию, но ошибся. Вместе с тем США были готовы к коллапсу афганского правительства.
Всего за время эвакуации из Афганистана погибли 13 американских военных, 20 получили ранения. Крайнего срока для эвакуации остальных 100 — 200 американских граждан нет, и США готовы способствовать им в отъезде.
- Ночью 31 августа США завершили эвакуацию военных из Афганистана, тем самым прекратив эвакуацию людей. Самолеты США, начиная с 14 августа, когда боевики «Талибана» подошли к столице, эвакуировали более 120 тысяч человек.
- Украина продолжит эвакуацию своих граждан из Афганистана и после 31 августа. Дипломаты вместе с представителями других ведомств разрабатывают безопасные пути выезда через другие аэропорты или наземными маршрутами.
- Ранее СМИ писали, что талибы получили в свои руки не только Афганистан, но и тысячи единиц американского вооружения, в том числе авиацию. Им досталось 2 тысячи единиц колесной бронетехники, например HMMWV, и до 40 единиц авиации, включая вертолеты UH-60 Black Hawks и дроны ScanEagle. Также они получили портативные биосканеры HIIDE, с помощью которых можно отследить всех, кто сотрудничал с силами США и НАТО.