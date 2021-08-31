ЦИК обнародовала календарный план внеочередных выборов мэра в Харькове

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Чапала Анна / УНИАН

Центральная избирательная комиссия обнародовала календарный план внеочередных выборов в Харькове — 31 октября там будут избирать мэра после смерти мэра Геннадия Кернеса.

Об этом сообщает гражданская сеть «ОПОРА» со ссылкой на основные даты календарного плана.

Избирательный процесс начинается 11 сентября, а дальше:

до 16 сентября включительно избиратели могут подать в орган ведения Государственного реестра избирателей заявления об изменении избирательного адреса;

с 21 до 30 сентября включительно продлится процесс выдвижения кандидатов от местных ячеек партий и путем самовыдвижения;

до 8 октября включительно территориальная избирательная комиссия должна обнародовать информацию о регистрации кандидатов;

до 6 октября включительно кандидаты вносят представления по кандидатурам в состав избирательных комиссий на участках;

до 13 октября включительно ТИК должна утвердить текст избирательного бюллетеня и установить степень его защиты;

до 21 октября участки должны прислать каждому избирателю именное приглашение.

31 октября 2021 года с 08:00 до 20:00 состоится голосование по выборам Харьковского городского головы. Результаты выборов должны быть установлены до 12 ноября включительно.

2 января 2021 года секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился в Верховную Раду с просьбой назначить внеочередные выборы мэра из-за смерти Кернеса. Он отметил, что сделал все «по закону». Но Рада не могла назначить выборы, так как не получила соответствующих документов. В начале марта Терехов направил необходимые документы в парламент, и Рада назначила выборы на 31 октября.