«Как-то некультурно как для министра культуры». Кличко объяснил, зачем звал Ткаченко на заседание Киевсовета

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Юлия Вебер / «Бабель»

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, зачем на заседание Киевсовета депутаты пригласили министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко и начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Ивана Выговского.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

По его словам, Ткаченко пригласили, чтобы заслушать информацию о деятельности в сфере охраны культурного наследия в столице. Выговского — познакомиться, поскольку его недавно назначили на должность, и чтобы он проинформировал депутатов о состоянии законности, борьбы с преступностью, охране общественной безопасности и порядка в Киеве.

Также мэр сообщил, что за последние три года столичная власть направила 35 представлений в Минкультуры. В них говорилось о том, чтобы внести 1 542 памятника и вновь выявленных объекта культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. В течение апреля 2021 года в департамент КГГА поступили приказы от министерства о занесении только 73 объектов культурного наследия в Госреестр недвижимых памятников Украины. То есть еще 1 469 объектов до сих пор не включены в Госреестр.

«Министр культуры на наше приглашение прийти на заседание через соцсети передал, что, мол, «не на тех напали». И это, мол, он Виталия Кличко к себе вызовет. Ну как-то некультурно для министра культуры... Александра Ткаченко хотят послушать депутаты Киевсовета, которых, напомню, избрали киевляне. И подобный тон общения — это неуважение и к депутатам, и к общественности города. Так что держите себя в руках, господин министр», — отметил мэр столицы.

Кличко напомнил, что в начале 2018 года Киевсовет просил парламент внести изменения в закон об охране культурного наследия, чтобы у местных властей было больше полномочий по защите исторических памятников.

«В парламенте предыдущего созыва законопроект с соответствующими поправками прошел только первое чтение. Депутаты этого созыва отказались рассматривать проект во втором чтении. А проблемы тем временем накапливаются. Именно поэтому мы и хотели сегодня услышать, какие действия планирует предпринять Министерство культуры, чтобы мы — все вместе — эти вызовы преодолели», — подчеркнул Кличко.

В конце концов от Министерства культуры на заседание Киевсовета пришла заместитель министра Светлана Фоменко. От столичной полиции — заместитель начальника полиции города Киева Виктор Нечитайло.

Однако позже Ткаченко заявил, что Фоменко на заседании не дали слова.

«Виталию Кличко учить меня культуре, как мне его — боксу. Поэтому скажу по существу. Что на самом деле боится признать глава города — состояние столицы значительно ухудшилось. Стеклянные джунгли, торговые центры и дерзкие застройки в исторических ареалах уже не скрыть», — добавил министр культуры.