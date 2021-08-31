В Беларуси оппозиционерку Колесникову просят отправить в колонию на 12 лет

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Белсат

Беларусскую оппозиционерку Марию Колесникову хотят отправить в колонию на 12 лет.

Об этом сообщают беларусские СМИ.

По словам адвоката Колесниковой Владимира Пильченко, о таком наказании попросило гособвинение.

В то же время он отметил, что дата приговора еще не назначена. В суде продолжаются прения сторон.

Так же 12 лет колонии гособвинение просит для члена оппозиционного Координационного совета, адвоката Максима Знака.

Колесникова была главой штаба оппонента президента Лукашенко — Виктора Бабарыко, которому отказали в регистрации кандидатом в президенты. После выборов она вошла в президиум Координационного совета беларусской оппозиции.