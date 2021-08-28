В Киев прибыли два самолета с эвакуированными из Афганистана, еще один будет через несколько часов. Они вывезли 360 человек
- Автор:
- Олег Панфилович
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Videvo
В субботу, 28 августа, в Киев прибудут три борта с эвакуированными из Афганистана.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает Интерфакс-Украина.
«На сегодняшний день планируется посадка трех бортов, на борту которых находятся около 360 человек. По предварительной информации ГУР Министерства обороны, на борту около 80 граждан Украины. После того, как состоятся все процедуры и проверка документов, мы сможем предоставить более точную информацию», — рассказал Енин журналистам в аэропорту.
Он уточнил, что посадка третьего борта ожидается в течение одного-двух часов. Министр обороны Андрей Таран подчеркнул, что операцией по эвакуации руководили сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины. «При этом эвакуацию координировали вместе с иностранными партнерами Украины, в частности со США, Великобританией и Литвой», — отметил он.
Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что самолеты — два гражданских борта и один военный — двигались через Пакистан, и рассадка людей проводилась в том числе непосредственно в Исламабаде.
«После того как третий борт прибудет, потому что рассадка проводилась в том числе в Исламабаде, будет четко известно, кто какими бортами прибыл, и Министерство иностранных дел предоставит соответствующую исчерпывающую информацию», — объяснил он.
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