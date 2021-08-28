Сотрудники ООН, журналисты, иностранцы. В Киеве приземлился самолет с эвакуированными из Афганистана
- Автор:
- Олег Панфилович
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Joel Heard / Unsplash
В аэропорту «Борисполь» приземлился самолет с эвакуированными из Афганистана гражданами.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, Украина эвакуировала из Афганистана всех украинцев, заявивших о желании выехать.
«На сегодня мы можем сказать, что все украинские граждане, которые изъявили желание выехать из Афганистана и связались с МИД Украины, с нашими военными, которые были в Кабуле [...] — мы уже всех эвакуировали», — заявил Ермак журналистам в аэропорту «Борисполь» в субботу.
Глава ОП отметил, что в Афганистане могут оставаться украинцы, которые хотели бы покинуть страну, но не смогли связаться с дипломатами.
«Безусловно, мы понимаем, что есть люди, которые могут еще оставаться в других городах Афганистана. У нас 24 часа в сутки работает горячая линия, мы на связи. Я хочу вас заверить в том, что ни одного нашего гражданина, который находится в беде или рискует своей жизнью, мы не оставим, мы продолжим использовать все наши возможности, все наши дипломатические контакты. Потому если кто-то будет еще найден, операция по эвакуации наших граждан продолжится», — добавил он.
Ермак поблагодарил сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и страны-партнеров, в частности США и Катар, за содействие в эвакуации людей.
Кроме того, по словам Ермака, среди людей, которых эвакуировали из Афганистана, есть журналисты передовых СМИ (The Wall Street Journal), Global Mail, а также представители ООН и граждане других государств.
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- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице продолжается массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами вывозят афганцев, сотрудничавших со США и союзниками.
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