Пентагон сообщил об угрозе новых терактов в Кабуле. Жертвами предыдущих взрывов стали около 200 человек
- Автор:
- София Телишевская
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Getty Images
Американская разведка предупредила президента США Джо Байдена о возможности новой террористической атаки в Кабуле. Военные в аэропорту перешли на максимальный уровень готовности.
Следующие несколько дней станут наиболее опасными для эвакуации, но военные не прекращают работу в Афганистане, сообщила корреспондент CNN Кейтлан Коллинз.
В то же время Министерство обороны США не исключает, что боевики радикального движения «Талибан» также могут быть причастны к теракту в Кабуле. Ранее террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрывы.
По данным главы МИД Великобритании Доминика Рааба, среди погибших в результате теракта есть двое подданных Великобритании, еще двое — получили ранения.
«Я глубоко опечален, узнав, что двое британских граждан и ребенок другого британского подданного были убиты в результате вчерашнего террористического нападения», — сказал он.
Всего в результате семи взрывов, прогремевших в окрестностях Кабула, погибли около 200 человек.
- 26 августа возле ворот аэропорта, где эвакуации ожидают тысячи афганцев, прогремели два взрыва. В толпе людей подорвались террористы-смертники. Ответственность взяли на себя боевики «Исламского государства Хорасан» (ИГ-Х) — этот региональный филиал группы джихадистов, называющих себя «Исламским государством», действует в Афганистане и Пакистане.
- В аэропорту Кабула продолжается эвакуация людей — Британия объявила последний этап, а ряд стран остановили отправку рейсов после атаки смертников возле ворот аэропорта. США заявили, что продолжат эвакуацию и после 31 августа (дедлайна), несмотря на угрозы.
- В Афганистане до сих пор находятся граждане Украины.