Количество жертв теракта в Кабуле выросло до 170 человек
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Количество погибших в результате атаки двух смертников возле ворот международного аэропорта Кабула возросло до 170 человек.
Об этом сообщает CBS News со ссылкой на Минздрав Афганистана.
Большинство жертв — афганцы, которые толпятся возле ворот в ожидании эвакуации из захваченного талибами Афганистана. Среди погибших также 13 американских военных, 10 из которых — морские пехотинцы.
Сообщается о более 200 раненых, но точное количество неизвестно — больницы Кабула сейчас переполнены. Есть данные только о 18 раненых военнослужащих США.
- 26 августа возле ворот аэропорта, где эвакуации ожидают тысячи афганцев, прогремели два взрыва. В толпе людей подорвались террористы-смертники. Ответственность взяли на себя боевики «Исламского государства Хорасан» (ИГ-Х) — этот региональный филиал группы джихадистов, называющих себя «Исламским государством», действует в Афганистане и Пакистане.
- В аэропорту Кабула продолжается эвакуация людей — Британия объявила последний этап, а ряд стран остановили отправку рейсов после атаки смертников возле ворот аэропорта. США заявили, что продолжат эвакуацию и после 31 августа (дедлайна), несмотря на угрозы.
- В Афганистане до сих пор находятся граждане Украины.