Эрдоган: «Талибан» предложил Турции управление аэропортом Кабула

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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что исламское движение «Талибан», которое захватило Афганистан, предложило турецкой стороне управление аэропортом Кабула, где сейчас идет эвакуация людей.

Об этом сообщает Anadolu.

В Анкаре пока не приняли решение по данному вопросу, но Эрдоган уже раскритиковал решение Германии работать с Турцией в управлении аэропортом, заявив, что «когда все покинули Афганистан, мы остались».

Он также отметил, что ранее объявленный вывод турецких войск из страны завершится в кратчайшие сроки.

Эрдоган осудил теракты возле ворот аэропорта и добавил, что это демонстрирует степень опасности террористической организации «Исламское государство Хорасан» для всего региона и мира в целом. Для Турции это опасно и потоком мигрантов, которых, по словам президента, из Афганистана в страну зашло около 300 тысяч.