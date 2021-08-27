Эрдоган: «Талибан» предложил Турции управление аэропортом Кабула
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- Костя Андрейковец
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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что исламское движение «Талибан», которое захватило Афганистан, предложило турецкой стороне управление аэропортом Кабула, где сейчас идет эвакуация людей.
Об этом сообщает Anadolu.
В Анкаре пока не приняли решение по данному вопросу, но Эрдоган уже раскритиковал решение Германии работать с Турцией в управлении аэропортом, заявив, что «когда все покинули Афганистан, мы остались».
Он также отметил, что ранее объявленный вывод турецких войск из страны завершится в кратчайшие сроки.
Эрдоган осудил теракты возле ворот аэропорта и добавил, что это демонстрирует степень опасности террористической организации «Исламское государство Хорасан» для всего региона и мира в целом. Для Турции это опасно и потоком мигрантов, которых, по словам президента, из Афганистана в страну зашло около 300 тысяч.
- В аэропорту Кабула эвакуация людей продолжается — Британия объявила последний этап, а ряд стран остановили отправку рейсов после атаки смертников возле ворот аэропорта. США заявили, что продолжат эвакуацию и после 31 августа (дедлайна), несмотря на угрозы.
- В Афганистане до сих пор находятся граждане Украины.