В США семь полицейских подали иск против Трампа из-за штурма Капитолия
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Samuel Corum / Stringer / Getty Images
В США семь полицейских Капотолия подали в суд на 45-го президента Дональда Трампа — тот якобы вступил в сговор с ультраправыми, чтобы спровоцировать 6 января нападение на Конгресс, который привел к гибели людей.
Об этом сообщает Reuters.
Офицеры в судебном иском утверждают, что атака была кульминацией риторики Трампа, который, как они говорят, знал о потенциале насилия и активно поощрял его в надежде сорвать подтверждение победы президента Джо Байдена.
В иске говорится, что Трамп объединился с экстремистскими группами Proud Boys («Гордые ребята») и The Oath Keepers («Верные присяге»), с политическим советником Роджером Стоуном, а также с ультраправым активистом и сторонником теорий заговоров Али Александром, которые способствовали выступлению Трампа у Белого дома непосредственно перед атакой Капитолия.
«Трамп совместно с другими ответчиками сознательно и настойчиво делал и поощрял ложные заявления о фальсификации выборов, чтобы дискредитировать их результаты, и искусственно подстрекал этим своих сторонников», — говорится в иске.
Напомним, что во время штурма Капитолия погибли пять человек. Кроме этого, после атаки с определенным интервалом во времени четверо полицейских совершили суицид.
- 6 января 2021 года в Вашингтоне произошли беспорядки. В тот день Конгресс собрался, чтобы утвердить победу на выборах президента Джо Байдена. Тогда Трамп опубликовал видео, в котором в очередной раз заявил, что у него украли выборы, но снова не предоставил никаких доказательств. После этого его сторонники пошли штурмовать здание Капитолия, где заседает Конгресс. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе один полицейский. Избранный президент Байден назвал этот штурм мятежом.
- В августе стало известно, что ФБР не выявило доказательств сговора сторонников Трампа во время штурма Капитолия. У мятежников не было единого плана действий, что делать после проникновения в здание.