В США семь полицейских подали иск против Трампа из-за штурма Капитолия

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В США семь полицейских Капотолия подали в суд на 45-го президента Дональда Трампа — тот якобы вступил в сговор с ультраправыми, чтобы спровоцировать 6 января нападение на Конгресс, который привел к гибели людей.

Об этом сообщает Reuters.

Офицеры в судебном иском утверждают, что атака была кульминацией риторики Трампа, который, как они говорят, знал о потенциале насилия и активно поощрял его в надежде сорвать подтверждение победы президента Джо Байдена.

В иске говорится, что Трамп объединился с экстремистскими группами Proud Boys («Гордые ребята») и The Oath Keepers («Верные присяге»), с политическим советником Роджером Стоуном, а также с ультраправым активистом и сторонником теорий заговоров Али Александром, которые способствовали выступлению Трампа у Белого дома непосредственно перед атакой Капитолия.

«Трамп совместно с другими ответчиками сознательно и настойчиво делал и поощрял ложные заявления о фальсификации выборов, чтобы дискредитировать их результаты, и искусственно подстрекал этим своих сторонников», — говорится в иске.

Напомним, что во время штурма Капитолия погибли пять человек. Кроме этого, после атаки с определенным интервалом во времени четверо полицейских совершили суицид.