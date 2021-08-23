«Нафтогаз» настаивает на долгосрочном бронировании транзита газа из России через Украину

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Facebook / Yuriy Vitrenko

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» настаивает на бронировании мощностей украинской газотранспортной системы европейскими компаниями уже осенью.

Об этом глава правления Юрий Витренко заявил по итогам визита канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает пресс-служба компании.

«Главная угроза, которая возникает из-за «Северного потока — 2» — это угроза прекращения транспортировки газа через Украину, что будет означать значительно более высокий риск полномасштабного военного вторжения Российской Федерации. Поэтому мы рассматриваем вопрос транзита через Украину и сохранения физических объемов транзита как один из предохранителей этого», — подчеркнул Витренко.

В то же время он заверил в надежности и конкурентоспособности украинской ГТС отношению к другим газопроводам, включая газопровод «Северный поток — 2».

По словам Витренко, европейские компании по текущим контрактам должны изменить точки передачи газа и начать получать этот газ на границе Украины и России, бронируя мощности самостоятельно. Впрочем, по словам Витренко, «Газпром» при желании поставлять в Европу дополнительные объемы может сделать это также через украинскую газотранспортную систему.

Украинская сторона рассматривает транзит как важный источник для финансирования трансформации энергетической отрасли Украины.

К 2024 году Украина имеет контракт, который дает государству гарантированный доход в сумме 7,2 миллиарда долларов.

Сейчас Украина продолжает работать над тем, чтобы российский газопровод «Северный поток — 2» не смог заработать. Сейчас Киев не может повлиять на факт достройки проекта, но еще есть шанс не допустить его сертификацию.