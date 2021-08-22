Украина эвакуировала из Кабула 83 человека, среди них 31 украинец
- Автор:
- София Телишевская
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Из Кабула в Киев прилетел военно-транспортный самолет Ил-76МД с эвакуированными людьми на борту.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Украина продолжает возвращать своих граждан из Афганистана, где обострилась ситуация. Утром в Киев из Кабула прибыл наш военный самолет, которым эвакуировали 83 человека, в том числе 31 украинца», — сообщил Зеленский
Борт на аэродроме встретили руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Особенно был рад видеть одного из 12 украинцев, которые застряли на военной базе под Кабулом. Именно с ним я говорил по телефону и обещал, что мы их вытащим. Всех их мы вернули домой», ㅡ отметил Кулеба.
Напомним, 16 августа украинский самолет эвакуировал из столицы Афганистана граждан Украины Нидерландов, Хорватии, Беларуси и Афганистана.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что захватили власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территории. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны.
- 19 августа, в день 102-й годовщины независимости Афганистана от Британской империи радикальное движение «Талибан» официально заявило о создании «Исламского Эмирата Афганистан».
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице продолжается массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами эвакуируют афганцев, сотрудничавших с США и союзниками.
- Аэропорт сейчас открыт для военных самолетов и для некоторых коммерческих рейсов. Его безопасность контролируют силы США. Гражданские рейсы планируют пускать с субботы (21 августа). Первые два дня после захвата Кабула талибами в аэропорту царил хаос, жертвами которого стали не менее 12 человек. По данным НАТО, из Кабула уже эвакуировали более 18 тысяч человек.