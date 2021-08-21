Самолет Вооруженных сил Украины эвакуировал людей из Афганистана

Новости

PSFAERO / Twitter

В субботу, 21 августа, из аэропорта Кабула вылетел украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных сил ВСУ, который эвакуировал украинских и иностранных граждан из Афганистана, где власть захватили талибы.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

«По состоянию на 10.00 21 августа Ил-76МД Воздушных сил находится на аэродроме Исламабада (Пакистан)», — говорится в сообщении.

Сейчас количество эвакуированных людей и время возвращения в Украину уточняется.