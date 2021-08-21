Самолет Вооруженных сил Украины эвакуировал людей из Афганистана
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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PSFAERO / Twitter
В субботу, 21 августа, из аэропорта Кабула вылетел украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных сил ВСУ, который эвакуировал украинских и иностранных граждан из Афганистана, где власть захватили талибы.
Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.
«По состоянию на 10.00 21 августа Ил-76МД Воздушных сил находится на аэродроме Исламабада (Пакистан)», — говорится в сообщении.
Сейчас количество эвакуированных людей и время возвращения в Украину уточняется.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что захватили власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территории. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны.
- 19 августа, в день 102-й годовщины независимости Афганистана от Британской империи радикальное движение «Талибан» официально заявило о создании «Исламского Эмирата Афганистан».
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице продолжается массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами эвакуируют афганцев, сотрудничавших с США и союзниками.
- Аэропорт сейчас открыт для военных самолетов и для некоторых коммерческих рейсов. Его безопасность контролируют силы США. Гражданские рейсы планируют пускать с субботы (21 августа). Первые два дня после захвата Кабула талибами в аэропорту царил хаос, жертвами которого стали не менее 12 человек. По данным НАТО, из Кабула уже эвакуировали более 18 тысяч человек.