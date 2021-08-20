В Офисе президента раскритиковали Кличко за пропуск заседания СНБО: Спекуляции про увольнение — это чисто его личные страхи

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Юлия Вебер / «Бабель»

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко за пропуск заседания Совета национальной безопасности и обороны 20 августа.

В комментарии «Бабелю» он предположил, что столичный градоначальник «спрятался» в Чернигове.

«У страха, как оказалось, глаза велики. И могут до Чернигова довести и помочь там спрятаться. По господину Кличко всегда так. Как только какой-то эксцесс в городе, который требует его ответственности или присутствия, — его и близко нет. Так вот, страдальческие спекуляции про увольнение или неувольнение Кличко — это чисто его личные страхи», — отметил Подоляк.

Ранее сам киевский мэр сообщил, что его вызвали на заседание СНБО 20 августа, однако он не сможет приехать, поскольку находится в Чернигове. Одновременно ряд СМИ сообщил, что на заседании Совета могут принять решение об увольнении Кличко с должности главы КГГА. Источники «Бабеля», в свою очередь, опровергали эту информацию. Позже секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что Кличко пригласили по инициативе министра культуры Александра Ткаченко из-за скандала с разрушением исторического здания в центре Киева — усадьбы Барбана.

«Безусловно, увольнение менеджера, который проваливает программы и убегает от решений, было бы обоснованным решением и вполне понятным. Но на заседание СНБО господина Кличко пригласили для обсуждения других вопросов. Главный из которых — почему в городе постоянно разрушают исторические здания, устраивают уличные бои? Что это за стиль управления от главы КГГА?» — рассказал Подоляк.

По его словам, лечение этой «болезни» в Киеве — простое и было закреплено на заседании СНБО.

«Это обязательный аудит всех исторических зданий и не только в столице, а также обязательные оценки правоохранительными органами ночных действий в Киеве, связанных со сносом тех или иных зданий. Какие объекты требуют специальных решений и взятия под защиту? Какие объекты уже находятся под угрозой? Очевидно, что это направление нужно отработать в связи с непрекращающимся разрушением объектов исторического наследия — прежде всего, в Киеве. Жаль, что Кличко не хватило смелости самому поучаствовать в разговоре и представить свои аргументы, если они у него есть», — сказал Подоляк.