Прокуратура: По делу о хищении киевского бюджета подозрения вручили 23 чиновникам. Убыток — около 70 млн грн

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По итогам почти 100 обысков в департаментах КГГА, райгосадминистрациях, коммунальных предприятиях Киева и в подрядных организациях вручены подозрения 23 чиновникам.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Подозрения объявлены 11 должностным лицам коммунальных предприятий, двум руководителям управлений райгосадминистраций и 10 руководителям подрядных организаций. Всех их подозревают в завладении и растрате бюджетных средств в особо крупных размерах. Суммарный ущерб столичному бюджету оценен в около 70 млн грн.

«Многомиллионные хищения и злоупотребления имеют место почти во всех сферах коммунального хозяйства: капитального строительства, организации дорожного движения, образования и спорта, ЖКХ, земельных ресурсов и так далее», — заявили в прокуратуре.

Речь о хищении более 4,5 млн грн на строительстве Подольско-Воскресенского моста, хищении 3,6 млн грн на ремонте диагностического центра, растрате на реконструкции учебных заведений в Святошинском районе, хищении 5 млн грн на реконструкции школы в Соломенском районе, присвоении более 450 тысяч грн на закупку школьной мебели для школ Печерского района, разворовывании 1,3 млн грн на ремонте асфальтового покрытия, хищении 33 млн грн на закупках программного обеспечения для Киевского института земельных отношений и так далее.