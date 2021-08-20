Министры иностранных дел стран НАТО соберутся на экстренную онлайн-встречу из-за ситуации в Афганистане
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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NATO North Atlantic Treaty / Flickr
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию в Афганистане и посвященную ей экстренную онлайн-встречу министров иностранных дел НАТО.
Об этом Блинкен сообщил на своей странице в Twitter.
«Генеральный секретарь Йенс Столтенберг и я обсудили подготовку к виртуальной встрече министров иностранных дел стран НАТО 20 августа по Афганистану. Мы также отметили важность тесной координации для безопасной и упорядоченной эвакуации союзников и наших афганских партнеров», — написал он.
Ранее Столтенберг заявлял на своей странице в соцсети, что созвал на 20 августа внеочередную виртуальную встречу министров иностранных дел НАТО, чтобы продолжить тесную координацию и обсудить общий подход к Афганистану.
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