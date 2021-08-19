Польша и Чехия завершили эвакуацию своих граждан из Афганистана
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Польша и Чехия сообщили о завершении эвакуации своих граждан из Афганистана. При этом они вывозили и афганцев.
Об этом сообщают польское издание PAP и чешское агентство ČTK.
Польские эвакуационные рейсы вывезли шестерых граждан Польши, семью из Германии, гражданина Нидерландов, а также афганцев, которые уже могут подавать документы на получение гуманитарной визы.
Ранее президент Польши Анджей Дуда распорядился отправить в Кабул 100 польских военных, чтобы помочь другим странам эвакуировать людей.
Премьер-министр Чехии Якуб Кульганек заявил, что из страны вывезены все чехи и еще 170 афганцев. После прохождения карантина они смогут просить убежища.
Как передает CNN, самую масштабную эвакуацию проводят силы ВВС США. Начиная с 14 августа из Кабула эвакуировали более 7 тысяч человек. Ранее сообщалось, что США будут вывозить почти 10 тысяч человек ежедневно.
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