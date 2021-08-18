В США планируют продлить масочный режим на транспорте до января
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Pikist
В США решили продлить масочный режим в транспорте до 18 января 2022 года из-за пандемии коронавируса. Также останется требование носить защитные маски на вокзалах и в аэропортах.
Об этом со ссылкой на Администрацию президента Джо Байдена пишет Reuters.
По словам представителя управления транспортной безопасности (TSA), цель продления масочного режима на транспорте — «минимизировать распространение COVID-19».
Нынешнее требование о масках в транспорте действует до 13 сентября.
Сейчас масочный режим распространяется на все виды пассажирского и общественного транспорта: самолеты, корабли, поезда, метро, автобусы, такси и маршрутные такси, а также маски нужно носить в транспортных узлах, таких как аэропорты, автобусные или паромные терминалы, железнодорожные станции и станции метро и морские порты.
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