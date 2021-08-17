НАТО предупреждает о дистанционных ударах по Афганистану в случае появления «Аль-Каиды»

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NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе не исключают возможности нанесения дистанционных ударов по террористам в Афганистане — прежде всего, речь идет о таких группировках, как «Аль-Каида», если она вернется в страну.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Соглашение между США и «Талибаном», заключенное в феврале 2020 года, предусматривает, что американские войска выходят из Афганистана вместе с союзниками по НАТО, но в то же время талибы гарантируют, что Афганистан не станет снова платформой для международного терроризма», — заявил он.

По его словам, НАТО ожидает от «Талибана» соблюдения этих договоренностей. «Но союзники по НАТО сохраняют способность наносить удары по террористическим группам дистанционно, если мы увидим, что эти террористические группы пытаются утвердиться и снова планируют атаки против стран-участниц НАТО», — добавил генсек.

Кроме того, Столтенберг добавил, что «крах» Афганистана произошел быстрее, чем этого ожидали в Североатлантическом альянсе, но ответственность за это лежит в основном на политическом руководстве страны.

«В последние недели мы наблюдали политический и военный крах, который произошел с такой скоростью, которой мы не могли ожидать», — сказал Столтенберг.

Он пояснил, что некоторые части афганских сил безопасности отважно сражались, но они были не в состоянии обеспечить безопасность в стране, потому что афганское политическое руководство не смогло противостоять «Талибану».