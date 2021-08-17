НАТО предупреждает о дистанционных ударах по Афганистану в случае появления «Аль-Каиды»
- Автор:
- Олег Панфилович
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NATO North Atlantic Treaty / Flickr
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе не исключают возможности нанесения дистанционных ударов по террористам в Афганистане — прежде всего, речь идет о таких группировках, как «Аль-Каида», если она вернется в страну.
Об этом он заявил на пресс-конференции.
«Соглашение между США и «Талибаном», заключенное в феврале 2020 года, предусматривает, что американские войска выходят из Афганистана вместе с союзниками по НАТО, но в то же время талибы гарантируют, что Афганистан не станет снова платформой для международного терроризма», — заявил он.
По его словам, НАТО ожидает от «Талибана» соблюдения этих договоренностей. «Но союзники по НАТО сохраняют способность наносить удары по террористическим группам дистанционно, если мы увидим, что эти террористические группы пытаются утвердиться и снова планируют атаки против стран-участниц НАТО», — добавил генсек.
Кроме того, Столтенберг добавил, что «крах» Афганистана произошел быстрее, чем этого ожидали в Североатлантическом альянсе, но ответственность за это лежит в основном на политическом руководстве страны.
«В последние недели мы наблюдали политический и военный крах, который произошел с такой скоростью, которой мы не могли ожидать», — сказал Столтенберг.
Он пояснил, что некоторые части афганских сил безопасности отважно сражались, но они были не в состоянии обеспечить безопасность в стране, потому что афганское политическое руководство не смогло противостоять «Талибану».
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что взяли власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территорий. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны. «Талибан» ожидает полной передачи власти и готовится объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан — так называлась страна 20 лет назад под правлением «Талибана», свергнутого войсками США в 2001 году.
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице идет массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами эвакуируют афганцев, которые сотрудничали со США и союзниками, но хаос в аэропорту приводит к жертвам. Восьмерых украинцев вывезли оттуда утром 16 августа. Сейчас там остаются еще 153 гражданина Украины (самолет не может вылететь).
- Во вторник боевики движения «Талибан» дали первую пресс-конференцию. На ней они говорили о безопасности и правах женщин, а журналистов просили «справедливо» освещать события и обещали изменить страну.