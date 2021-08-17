Премьер Британии Джонсон просит провести экстренные переговоры G7 из-за Афганистана

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет собрать лидеров G7 («Большой семерки») из-за ситуации в Афганистане.

Об этом сообщили в пресс-службе британского правительства после телефонного разговора Джонсона с канцлером Германии Ангелой Меркель 17 августа.

«Премьер-министр изложил свое намерение созвать лидеров G7 на виртуальную встречу, чтобы обсудить это при первой возможности», — говорится в сообщении.

Джонсон и Меркель согласились с тем, что глобальное сотрудничество имеет решающее значение — в связи со срочной необходимостью эвакуировать иностранных граждан и других лиц из Афганистана, а также предотвратить гуманитарный кризис в стране и регионе.

«Оба лидера решили использовать свое двустороннее и многостороннее влияние, чтобы побудить международных партнеров выбрать единый подход для решения поставленных перед ними задач», — добавили на Даунинг-стрит.

Кроме этого, Джонсон отметил, что необходимо согласовать общие международные стандартов в области прав человека, которых международное сообщество будет придерживаться при любом будущем правительстве в Афганистане.