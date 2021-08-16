Афганская военная авиация массово летит в Узбекистан. Принудительно посадили 22 самолета и 24 вертолета

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Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что в течение 14—15 августа воздушную границу страны незаконно пересекли 22 военных самолета и 24 вертолета Военно-воздушных сил Афганистана с 585 вооруженными бойцами. Они пытаются бежать из страны, которую захватили боевики «Талибана».

Вся вышеуказанная авиация была принудительно посажена в международном аэропорту города Термез, который находится на границе с Афганистаном.

Двум узбекским истребителям МиГ-29 пришлось сопровождать три афганских военных самолета Embraer-314. В итоге один МиГ-29 столкнулся с Embraer-314 и тот упал в Сурхандарьинской области. Пилоты катапультировались.

Ранее Министерство обороны Узбекистана сообщило, что в этом районе системой ПВО был сбит афганский самолет.

Также Генпрокуратура сообщает, что через реку Амударью незаконно пересекли границу 158 граждан Афганистана и военнослужащих этой страны.

Как передает Интерфакс, МИД Узбекистана сообщил, что 14 августа группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу и обратилась за помощью. Военным оказали медпомощь и предоставили временное размещение. В понедельник, 16 августа, в аэропорту таджикского города Бохар высадились более 100 афганских военнослужащих, подавшие сигнал SOS.