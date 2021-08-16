Пресс-секретаря Навального приговорили к 1,5 года ограничения свободы за акции протеста в январе

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Kira Yarmysh / Instagram

Преображенский суд Москвы признал пресс-секретаря российского оппозиционного политика Алексея Навального Киру Ярмыш виновной в подстрекательстве людей к нарушению санитарно-эпидемиологических норм во время акции протеста в Москве 23 января и присудил ей 1,5 года ограничения свободы.

Об этом со ссылкой на решение суда пишет Интерфакс.

Согласно постановлению, Ярмыш запрещено менять место жительства без уведомления, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и Московской области. Она также обязана раз в месяц отмечаться в уголовной исполнительной инспекции.

Отметим, прокурор во время судебных прений просил приговорить Ярмыш к двум годам лишения свободы.

Адвокат пресс-секретаря Навального заверила, что решение суда будут обжаловать.