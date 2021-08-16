Глава дипломатии Евросоюза Боррель созывает внеочередной совет глав МИД по Афганистану

Новости

European Parliament / Flickr

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель созывает экстренное совещание глав Министерств иностранных дел стран ЕС по ситуации в Афганистане.

Совещание состоится в понедельник, 16 августа. Об этом он написал в Twitter.

«Вслед за последними событиями в Афганистане и после интенсивных контактов с партнерами в течение последних дней и часов я решил созвать внеочередную видеоконференцию министров иностранных дел ЕС для первой оценки [ситуации]», — отметил Боррель.

Глава дипломатии подчеркнул, что Афганистан стоит на распутье — безопасность и благосостояние ее граждан, а также международная безопасность находятся под угрозой.