Глава дипломатии Евросоюза Боррель созывает внеочередной совет глав МИД по Афганистану
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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European Parliament / Flickr
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель созывает экстренное совещание глав Министерств иностранных дел стран ЕС по ситуации в Афганистане.
Совещание состоится в понедельник, 16 августа. Об этом он написал в Twitter.
«Вслед за последними событиями в Афганистане и после интенсивных контактов с партнерами в течение последних дней и часов я решил созвать внеочередную видеоконференцию министров иностранных дел ЕС для первой оценки [ситуации]», — отметил Боррель.
Глава дипломатии подчеркнул, что Афганистан стоит на распутье — безопасность и благосостояние ее граждан, а также международная безопасность находятся под угрозой.
- В апреле США и союзники начали выводить войска из Афганистана в рамках завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась в 2014 году. Талибы с начала июля вели активные бои за территорию, а в начале августа с боями начали занимать центры провинций. 11 августа талибы приблизились к Кабулу.
- 15 августа талибы окружили Кабул, начав переговоры с правительством о передаче власти. Тогда еще президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну «чтобы предотвратить кровопролитие», а «Талибан» заявил, что взял под контроль всю территорию. В 16:00 Кабул пал. «Талибан» отказался от переходного периода и потребовал полной передачи власти.
- Из Афганистана ночью 16 августа эвакуировали восемь украинцев (остаются еще 50), в стране закрываются иностранные посольства, а международные авиакомпании меняют маршруты, чтобы не летать над ним.